2019/10/09 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية يكشف عن مجموع الاموال التي حولت لكربلاء والانبار من موازنة العام الحالي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير المالية يكشف عن مجموع الاموال التي حولت لكربلاء والانبار من موازنة العام الحالي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يكشف عن مجموع الاموال التي حولت لكربلاء والانبار من موازنة العام الحالي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يكشف عن مجموع الاموال التي حولت لكربلاء والانبار من موازنة العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).