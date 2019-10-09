تنسيق بين مجالس المحافظات للوقوف ضد قرار تجميد عملهم

2019/10/09 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مقرر مجلس محافظة بغداد، فرحان قاسم، الاربعاء، بان رئيس المجلس ينسق مع بقية مجالس المحافظات للوقوف ضد قرار تجميد عملهم الذي صوت عليه البرلمان.وقال قاسم لـ”گلگامش” ان “رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض رفض توجه مجلس النواب لتجميد عمل المجالس”، مبينا ان “العضاض قال ان جميع مجالس المحافظات اتصلت به وسوف ننسق للوقوف ضد القرار”.وأوضح انه “لاتوجد هناك معلومة عن وجود اجتماع في بغداد لمجالس المحافظات”، مبينا ان “قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتجميد مجالس المحافظات يأتي بشكل مبدئي”.واضاف ان “مجلس النواب ليس له صلاحيات لان مجالس المحافظات ومكاتب المفتشين موجودين ضمن قانون خاص، اسمه الحكومات المحلية، ومن اجل التجميد او الالغاء يجب تشريع قانون وليس إصدار قرار”.وأكد ان “عمل مجالس المحافظات مستمر وغدا لدينا اجتماع لاختيار نائب المحافظ الفني بدلا من علي الهيجل”، موضحا انه “ليس هناك شخصية مرشحة وإنما الكتلة الأكبر وهي دولة القانون ستقدم مرشحها ويتم التصويت داخل المجلس”.وتابع ان “التصويت على محافظ بغداد بدلا من فلاح الجزائري يحتاج الى وقت واتفاق لاختياره”.

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