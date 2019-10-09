التأمين العراقية: تعويضات 2018 تجاوزت 34 مليار دينار

2019/10/09 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

كشفت شركة التأمين العراقية، احدى تشكيلات وزارة المالية، عن قيامها بدفع تعويضات بلغت 34 مليار و 243 مليون دينار لـ 9501 من المستحقين لمختلف انواع التأمين.

وأوردت الشركة في تقريرها السنوي للعام 2018، الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه ان "هذه التعويضات تشكل نسبة 107 بالمئة من التعويضات المتوقعة للعام 2018 وهي اكثر من التعويضات المدفوعة للسنة السابقة بنسبة 92 بالمئة".

وأضاف التقرير " ان الملاءة المالية للشركة بلغت نسبتها 206 بالمئة، وهي نسبة جيدة تدل على تطور الشركة وتحسن اداءها"، مشيرا الى ان الشركة تزاول عدة انواع من التأمين تتمثل بـ( التأمين على الحياة الفردي والجماعي ، التأمين الصحي الجماعي،السيارات التكميلي، البحري / بضائع، الحريق ، الهندسي، الحوادث عامة، المسؤولية المدنية".

وافاد با"ن الشركة حققت ارقاما كبيرة تمكنت من خلالها الاحتفاظ بمركزها القيادي في سوق التأمين رغم المنافسة الشديدة مع شركات التأمين الاخرى،لضمان تحقيق تنمية مستدامة في مجال التأمين ".

وأكد ان "شركة التأمين العراقية تسعى باستمرار الى تطوير انشطتها من خلال ولوج اسواق تأمينية جديدة وتحديث الخدمات المقدمة للجمهورالمستهدف".

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