بارزاني يخطر فرنسا قلقه على مصير الشعب الكوردي بسوريا

2019/10/09 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ابلغ زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، فرنسا عن قلقله على مصير الشعب الكوردي في سوريا.جاء ذلك خلال لقاء بارزاني اليوم الاربعاء مع القنصل الفرنسي العام لدى اربيل أوليفي ديكوتيني.وتباحث الجانبان التطورات الاخيرة في المنطقة والتوترات شمال سوريا.ودعا بارزاني فرنسا بوصفها قوة رئيسية في التحالف الدولي ضد الارهاب الى لعب دور في منع حدوث كارثة في مناطق شمال شرق سوريا.وعبر الجانبان عن قلقهما ازاء اوضاع ومصير ومستقبل الشعب الكوردي في سوريا.وتبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص العملية السياسية في العراق والاحتجاجات التي حدثت خلال الايام الماضية.

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