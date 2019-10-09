بمشاركة 35 دولة.. برلمان كوردستان يحتضن مؤتمر السلام العالمي

2019/10/09 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بهدف بناء جسور التواصل بين اقليم كوردستان والدول الخارجية عقد اليوم الاربعاء، في برلمان كوردستان، المؤتمر العالمي الاول للسلام بحضور نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، ورئيس ديوان برلمان الاقليم ونائبه على قاعة الاعتصامات في مبنى البرلمان والذي عقد بمشاركة ممثلي 35 دولة من القيادات الشبابية.

وقال نائب رئيس برلمان كوردستان في كلمة له "قبل شهور من الان زار عدد من شبابنا برلمان كوردستان مطالبين بتوفير الفرصة لهم لدعوة عدد من الشباب من خارج الاقليم لعقد هذا المؤتمر بمنى البرلمان وان ندعمهم في ذلك، وقلنا لهم ان برلمان كوردستان بيت لكل فرد من ابناء هذا الشعب وهو مفتوح امامكم لعقد مؤتمركم".

كما اكد هورامي على "فخر البرلمان باستضافة هذا المؤتمر لمنظمة القمة العالمية للسلام والتي تعمل ولها نشاطات في اكثر من 150 دولة".

وفي جانب من كلمته القى نائب رئيس البرلمان الضوء على "التعايش السلمي الذي يعيشه اقليم كوردستان رغم تعدد قومياته وطوائفه التي اتخذت من مبدأ السلام شعارا لها، ودائما ما كنا ومازلنا ندعو الى السلام رغم تعدد الاعداء وكذلك لم تستطع القوى العنيفة الذين لديهم ايديولوجيات الظلام من سحب كوردستان وشعبه لممارسة ما هم يؤمنون به ولم نرد عليهم بالمثل".

وتابع ان "شعب كوردستان يفتخر بالسلام الذي يؤمن به وان نضال هذا الشعب كان دائما مبني على اسس الديمقراطية والسلام الدائمين، وان السياسيين في اقليم كوردستان لم يتبنوا سياسة مخالفة لمبادئ الشعب بل تنبع سياستنا الداعية للسلام من نفس المصدر الذي ينبع منه ايمان الشعب بالسلام".

وتحدث هورامي أيضاً عن عمل برلمان كوردستان لبناء السلام الدائم والتعايش السلمي في المنطقة وان وجود هذا العدد الكبير من ممثليات الدول والمنظمات العالمية والشركات العاملة في اقليم كوردستان يشير الى الاستقرار الذي يتمتع به الاقليم واشارة واضحة الى جميع دول العالم بأن كوردستان مؤمنة بمبدأ السلام والتعايش السلمي.

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