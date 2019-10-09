بارزاني: كورد سوريا قد يتعرضون لكارثة ومسؤولية ذلك على امريكا وحلفائها

2019/10/09 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعرب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، عن قلقه من وقوع "كارثة" على الكورد في سوريا، بالتزامن مع عملية عسكرية تركية.وناقش بارزاني خلال استقباله القنصل العام الأمريكي في أربيل، ستيف فيغن، احتمال اندلاع حرب وحدوث كارثة، كما أعرب الرئيس البارزاني مجدداً عن قلقه من حدوث كارثة جديدة للكورد في سوريا، وطالب الولايات المتحدة والتحالف الدولي بلعب دورهم في حماية الكورد.وأشار إلى أن الكورد بذلوا الكثير من التضحيات في الحرب على الإرهاب، "ننتظر من الولايات المتحدة، التحالف الدولي والمجتمع الدولي، ألا يسمحوا بتعرض الكورد لكارثة جديدة، وفي هذا السياق تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الولايات المتحدة وحلفائها".

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