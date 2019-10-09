2019/10/09 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية تركية في شمال شرق سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/09 | 16:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية تركية في شمال شرق سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية تركية في شمال شرق سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).