اليوم..دخول أكثر من 14 ألف زائر إيراني الى العراق عبر ديالى

2019/10/09 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

افاد مصدر أمني مطلع في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بدخول أكثر من 14 الف زائر ايراني الى العراق عبر المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن" احصائية الزوار الايرانيين الذين دخلوا العراق عبر منفذ المنذرية في محافظة ديالى لإداء مراسم الزيارة الاربعينية، بلغت 14049 تأشيرة دخول".

وأضاف أنه "يتم نقل الزوار بسيارات تحت حماية مشددة الى بغداد ومنها الى العتبات المقدسة ومن المتوقع أن يتضاعف العدد يوم غد".

وشهد يوم أمس دخول أكثر من 7 آلاف زائرا ايرانيا الى العراق، عبر منذ المنذرية في ديالى.

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