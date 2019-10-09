2019/10/09 | 16:26

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المالية تكشف عن مجموع الاموال التي أطلقتها لكربلاء والانبار من مو

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المالية تكشف عن مجموع الاموال التي أطلقتها لكربلاء والانبار من موازنة 2019

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