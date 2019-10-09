أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا

2019/10/09 | 16:26

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بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن العملية العسكرية شمال شرق سوريا قد بدأت اليوم، وذلك بعد أنباء عن وقوع انفجارات في بلدة رأس العين السورية.

وكان أردوغان قال في وقت سابق من اليوم إن العملية العسكرية المرتقبة لقوات بلاده في مناطق شرق الفرات السورية، ستساهم في إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان أكد بأن العملية التركية "ستمهد طريق الحل السياسي في سوريا"، وأضاف أن "حماية حقوق ومصالح الشعب السوري هي عنصر رئيسي بالنسبة لتركيا"، مبينا أن أنقرة تثمن "الدور الروسي البناء" في هذه المرحلة.

بغداد اليوم - متابعة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن توغل بلاده في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة اتخذ بذريعة باطلة تم دحضها لاحقا وتمثلت بوجود أسلحة دمار شامل في المنطقة.

وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما اليوم الأر

بغداد اليوم - متابعة

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، موقف الولايات المتحدة تجاه سوريا، ووصفه بالمتناقض جدا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تليوبيردي، اليوم الأربعاء: "من الصعب أن أقول ما

بغداد اليوم - متابعة

أيد البرلمان الهولندي مقترحا يطالب الحكومة بإجراء تحقيق في دور كييف في تحطم الطائرة الماليزية "MH17 فوق دونباس في عام 2014.

وقال عضو في البرلمان عن "الحزب المسيحي الديمقراطي"، كريس فان دام، في تغريدة على &quo

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