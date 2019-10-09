2019/10/09 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة ترابية تضرب النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/09 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة ترابية تضرب النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصفة ترابية تضرب النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).