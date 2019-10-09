أردوغان لبوتين: العملية العسكرية التركية ستسهم في إحلال السلام بسوريا

2019/10/09 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العملية العسكرية المرتقبة لقوات بلاده في مناطق شرقي الفرات، ستسهم في إحلال السلام والاستقرار في سوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن حماية حقوق ومصالح الشعب السوري هي عنصر رئيس بالنسبة لتركيا، وأن أنقرة تثمّن الدور الروسي البناء في هذه المرحلة بحسب وكالة الاناضول.

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