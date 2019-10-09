وزير المالية يترأس اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

2019/10/09 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، اجتماعا مشتركا ضم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن البنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

و ذكر في بيان لوزارة المالية ، أن الاجتماع تناول اتفاقية النقد مقابل العمل والدعم الاجتماعي، حيث تتضمن هذه الاتفاقية منح رواتب لمدة معينة يتم خلالها تدريب العاطلين عن العمل بهدف تأهيلهم وزجهم في سوق العمل، مبينا أن هذه الاتفاقية ستشمل محافظات الانبار وبابل وديالى وكركوك واجزاء من بغداد كمرحلة أولى، وتُعتبر جزء من مشروع كبير بين وزارة العمل والبنك الدولي لغرض دعم الشرائح التي تحتاج الى العمل بصورة فورية من اجل تحسين واقعهم المعيشي والاجتماعي.

وشدد وزير المالية على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع، بهدف دعم الأسر الصغيرة، وخصوصا في مناطقهم بعد عودتهم من النزوح، وإيجاد فرص العمل لشريحة الشباب، مؤكدا أهمية تحقيق هذه المشاريع بعيدا عن السجالات السياسية وشبهات الفساد.

و أعرب البنك الدولي عن استعداده الكامل لدعم حزمة القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء ومجلس النواب المتعلقة بتوفير فرص العمل ودعم برامج التشغيل ومنح القروض الصغيرة وغيرها من المشاريع.

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