رواية جديدة لـنزار عبد الستار

2019/10/09 | 16:48

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بيروت / الصباح

تصدر قريبا رواية "مسيو داك" للروائي نزار عبد الستار وذلك عن دار هاشيت انطوان ببيروت.

وقالت المسؤولة الاعلامية في الدار رنا نجار لجريدة "الصباح" ان احداث رواية "مسيو داك" تدور في لبنان بين بيروت وبلدة حمّانا منفتحة على عوالم زراعة الكرز في البلدة وذلك في اجواء قصة حب تتحدى القواعد الاعتيادية لتصل إلى الصفاء المطلق المندمج مع الطبيعة.

وقالت نجار ان رواية "مسيو داك" متفردة بموضوعها ورهافة لغتها وتمثلها للمجتمع اللبناني وهي اضافة جديدة للرواية العربية.



وأكدت أن "الاشهار الأول للرواية سيكون في معرض بيروت للكتاب".

يذكر أن الروائي نزار عبد الستار سبق له أن اصدر عن الدار نفسها رواية "يوليانا" و"ترتر" وهذه الأخيرة وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد وحققت انتشارا واسعا.

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