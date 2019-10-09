2019/10/09 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، ايقاف العمل بدائرتي احوال بني سعد والعظيم، عازية ذلك الى استعدادها لاصدار البطاقة الذكية.وقالت الوزارة في بيان تلقت، الوكالة المركز الخبري، نسخة منه، إن “مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة يعلن عن ايقاف العمل في دائرتي احوال ( بني سعد – والعظيم ) في محافظة ديالى ابتداء من يوم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن ايقاف العمل بدائرتي احوال بني سعد والعظيم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن ايقاف العمل بدائرتي احوال بني سعد والعظيم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن ايقاف العمل بدائرتي احوال بني سعد والعظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).