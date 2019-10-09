“بالصور” ملثمان ينحران طالبة موصلية ذبحا بالسكين داخل منزلها ويسرقان مبلغ 78 مليون دينار

2019/10/09 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أقدم مجهولان على نحر شابة عشرينية ذبحا بالسكين داخل منزلها في الجانب الايسر لمدينة الموصل.وذكرت مصادر محلية ، أن شخصين ملثمين اقتحما منزلا في حي الرفاق قرب جامع الكوثر في ايسر الموصل وقاما بنحر شابة عشرينية كانت داخل المنزل قبل سرقة مبلغ 78 مليون دينار ولاذا بالفرار.والشابة التي نحرت ذبحا […]

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