تقديرات : خسائر بحوالي 86 مليون دولار يسببها قطع الانترنت في العراق : مقارنة تجربة التظاهرات السودانية

2019/10/09 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : قبل العراق و معرفة الخسائر المليونية بالوسع الاطلاع على تقديرات دولية حول قطع الانترنت في السودان اصر التظاهرات الاخيرة , اذ قدّر البنك الدولي خسائر السودان من إيقاف خدمات الإنترنت بنحو 45 مليون دولار في اليوم الواحد، فيما تجاوزت خسائر الشركات والأفراد التي ترتبط أعمالها بالإنترنت في السودان حاجز 750 مليون دولار […]

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