عبد المهدي يصدر توجيهاً بشأن مباراة العراق ومنتخب هونغ كونغ في البصرة

2019/10/09 | 16:57

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، عن حجم المبالغ المصروفة

بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية لمحافظتي كربلاء المقدسة والانبار من تخصيصات الموازنه العامه لسنة ٢٠١٩.





بغداد اليوم – بابل

قال عضو مجلس محافظة بابل محمود المرشدي، اليوم الاربعاء، اننا لم نتأكد رسمياً بشأن صدور مذكرة القاء قبض بحق المحافظ كرار العبادي.

واوضح المرشدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، اننا" سمعنا بأن هناك مذكرة صادرة بح

بغداد اليوم - بغداد

نشر الموقع الرسمي لمكتب المرجع الأعلى في النجف ، السيد علي السيستاني، اليوم الاربعاء، رسالة تضمنت رداً على سؤال وجهته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن زواج المتعة.

وكانت بي بي سي قد عرضت في الـ ٨ أكتوبر/ تشرين الأول تقريراً

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