العراقيون يريدون استعادة وطنهم

2019/10/09 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نستعرض في جولتنا في صحافة اليوم قراءة الصحف الغربية لتداعيات العملية التركية الوشيكة شمال شرق سوريا.



كما نتناول آخر تطورات قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع التصعيد الأخير بين البيت الأبيض والكونغرس.



ونتعرف على آخر مقالات الرأي التي تناولت المشهد العراقي وأخيرا أبرز الأسماء المرشحة لجائزة نوبل للآداب المقرر منحها غدا الخميس.

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