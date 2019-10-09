بومبيو يدعو الاتحاد الأوروبي لمحاسبة إيران بشأن الناقلة أدريان داريا1

2019/10/09 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاتحاد الأوروبي لمحاسبة إيران وتحميلها المسؤولية، بعد قيامها بتفريغ حمولة الناقلة أدريان داريا واحد من النفط في سوريا.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر، إن إيران أفرغت حمولة النفط من “أدريان داريا واحد” في سوريا، مما يثبت أن إيران كذبت على بريطانيا وجبل طارق، ويتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يدينوا هذا العمل، ويدعموا سيادة القانون، ويحملوا إيران المسؤولية الكاملة عن مخالفة تعهداتها.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا سبق واحتجزت الناقلة في شهر تموز الماضي قبالة ساحل جبل طارق، بتهمة ذهاب حمولتها الى النظام السوري، فيما تعهدت طهران رسميا بأن السفينة لن تفرغ حمولة ناقلتها البالغة نحو مليوني طن من النفط في سوريا.

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