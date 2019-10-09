2019/10/09 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاربعاء، عن احصائية باعداد الوفيات والمصابين والاضرار الناتجة خلال التظاهرات التي انطلقت خلال الايام الماضية.

وذكرت خلية الازمة التابعة للمفوضية ان "هذه الارقام جاءت حسب المعلومات التي تم رصدتها فرق الرصد الخاصة بها في العراق".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام.. حقوق الانسان تعلن اعداد الوفيات والمصابين خلال التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالارقام.. حقوق الانسان تعلن اعداد الوفيات والمصابين خلال التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).