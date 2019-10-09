عملية “نبع السلام” تبدأ بقصف جوي ومدفعي تمهيدا للتوغل البري بشمال شرق سوريا

2019/10/09 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وسائل اعلام تركية، أن عملية “نبع السلام” في شمال شرق سوريا بدأت بقصف جوي ومدفعي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية.

واكدت مصادر عسكرية تركية، أن مقاتلات الجيش التركي انطلقت من قاعدة ديار بكر للمشاركة في عملية نبع السلام شمالي سوريا، مشيرة الى سماع دوي خمسة انفجارات في مواقع تابعة لقوات حماية الشعب في مدينة رأس العين شمالي سوريا.

الى ذلك قالت وكالة سي إن إن ترك، إن السلطات التركية استدعت السفير الأميركي في أنقرة إلى وزارة الخارجية لاطلاعه على عملية نبع السلام في سوريا.

بالمقابل، ذكرت وكالة رويترز، أن قوات سوريا الديمقراطية طلبت من التحالف الدولي والقوات الأميركية إقامة منطقة حظر طيران لوقف الهجمات التركية.

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