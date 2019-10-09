رضي السماك - جيفارا .. القدوة والأيقونة

2019/10/09 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضي_السماك تمر في مثل هذا اليوم - التاسع من اكتوبر / تشرين الجاري -الذكرى الثانية والخمسين لإستشهاد المناضل الأرجنتيني الاُممي الأشهر في العالم إرنستو تشي جيفارا في إحدى غابات بوليفيا وهو على رأس ميليشيا نضالية مسلحة تكافح جيش النظام الدكتاتوري البوليفي إثر معركة ضارية استبسل فيها وصمد حتى النهاية حتى وقوعه في الأسر جريحاً بعدما حوصرت قواته من قِبل فرقة من هذا الجيش بدعم وتخطيط مباشر من قِبل المخابرا......

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