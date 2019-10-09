الكويت: التعايش السلمي في كوردستان نموذج حي للعالم

2019/10/09 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبلت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، اليوم الاربعاء، في البرلمان عمر احمد الكندري القنصل العام لدولة الكويت في اقليم كوردستان.

واكد الجانبان خلال اللقاء على استمرار العلاقات الثنائية والعمل على تطويرها على المستوى البرلماني بين الاقليم ودولة الكويت.

وبحثت رئيس البرلمان مع القنصل الكويتي في اربيل مجمل التطورات السياسية في الاقليم والعراق واخر المستجدات في المنطقة وما يمر به العراق من ظروف سياسية وعدم استقرار بسبب التظاهرات الشعبية.

وعن العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان ودولة الكويت قالت رئيس البرلمان ان "النقطة الاساسية التي تجمعنا معا تعود الى الظلم الذي وقع علينا من جانب النظام الدكتاتوري السابق في العراق"، مقدمة شكرها لدولة الكويت على دعمها للنازحين اثناء فترة الحرب ضد تنظيم داعش، متمنية العمل على تطوير العلاقات بين الجانبين وخاصة في مجال العمل البرلماني على مستوى برلمان كوردستان ومجلس الامة الكويتي.

من جانبه قال عمر احمد الكندري "نحن نتفاهم جيدا مع اخوتنا الكورد وتعرضنا الى الكثير من الظلم من جانب النظام العراقي السابق ومررنا بنفس الظروف الصعبة، وان التعايش السلمي الذي يعيشه اقليم كوردستان نموذج حي للعالم ونتمنى الا تتأثر بما يحدث في بغداد وباقي مناطق العراق"، مؤكداً على استمرار دعم بلاده للنازحين في اقليم كوردستان.

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