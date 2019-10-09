2019/10/09 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن العملية العسكرية شمال شرق سوريا قد بدأت اليوم، وذلك بعد أنباء عن وقوع انفجارات في بلدة رأس العين السورية.

وكان أردوغان قال في وقت سابق من اليوم إن العملية العسكرية المرتقبة لقوات بلاده

بغداد اليوم - متابعة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن توغل بلاده في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة اتخذ بذريعة باطلة تم دحضها لاحقا وتمثلت بوجود أسلحة دمار شامل في المنطقة.

وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما اليوم الأر

بغداد اليوم - متابعة

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، موقف الولايات المتحدة تجاه سوريا، ووصفه بالمتناقض جدا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تليوبيردي، اليوم الأربعاء: "من الصعب أن أقول ما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخارجية التركية تستدعي السفير الامريكي لإطلاعه على العملية في سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخارجية التركية تستدعي السفير الامريكي لإطلاعه على العملية في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).