ما علاقة الكركم بتسمم الحمل وادمغة الأجنة.. تعرف على ذلك

2019/10/09 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} فترة الحمل من الفترات الهامة والحساسة للغاية فى حياة كل سيدة، تحتاج إلى عناية فائقة والاهتمام بما تتناوله المرأة والأخذ فى الاعتبار وجود محظورات تؤدى إلى مشاكل صحية بالغة، قد تصل إلى الإجهاض، فيجب الحذر منها والابتعاد عنها طوال فترة الحمل، أحد هذه الأشياء هى التوابل، فمنها ما قد يكون خطرا ومنها يحمل ما فوائد هامة لصحة الحامل وجنينها.

الكركم ويسمى أيضا " التوابل الذهبية "بسبب اللون الأصفر النابض بالحياة له تاريخ طويل في الواقع، يعود تاريخ استخدامه إلى 4000 عام في الهند، على مر القرون سافر الكركم في جميع أنحاء العالم لفوائدة الهامة للصحة، فالكركم يوصف كمكمل يمكن أن يوفر تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان وحتى مضادات الميكروبات، وفقا لما ذكره موقع" healthline" .والكركم يحمل فوائد هامة لصحة المرأة الحامل وهى:تخفيف حرقة المعدةيستخدم الكركم كعلاج بديل لعلاج حرقة المعدة وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى من خلال التأثيرات المضادة للالتهابات يساعد الكركم في تخفيف ارتجاع المريء.مهدئا لنزيف اللثةفي ذروة الحمل بين الشهر الثاني والثامن من الحمل ، يمكن للبروجستيرون أن يجعل المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالتهاب اللثة ،يمكن لغسول الفم الكركم وقفه والسيطرة عليه.منع تسمم الحملتسمم الحمل هو حالة تحدث عادة بعد الأسبوع العشرين عندما يكون ضغط الدم مرتفعا للغاية وهناك بروتين في مشاكل البول أو الكلى أو الكبد.يؤثر تسمم الحمل على ما يصل إلى 8 في المائة فقط من حالات الحمل ، ومعظم النساء المصابات بتسمم الحمل يولدن أطفالاً أصحاء ويتماثلون للشفاء الكامل ، يمكن أن تكون هذه الحالة خطيرة ، مما يؤدي إلى إعاقة أو وفاة الأم والرضيع إذا لم يتم علاجها على الفور.تشير إحدى الدراسات الفريدة التي قارنت بلازما النساء المصابات بتسمم الحمل إلى أن الكركمين المركب الرئيسي في الكركم يمكن أن يقلل علامات الالتهاب لدى النساء الحوامل ويساعد على منع تسمم الحمل.تعزيز نمو الدماغ للطفلأظهرت الدراسات أن أطفال الأمهات ذوات المستويات العالية من الالتهابات أثناء الحمل معرضون لخطر متزايد للإصابة باضطرابات النمو العصبي ، مثل اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط النشاط الناتج عن نقص الانتباه.وتناول الكركم يمكن أن يقلل من الالتهابات أثناء الحمل وبالتالي يعزز من قوة دماغ الطفل.الكركم فوائد الكركم الصحيه فوائد الكركم للحامل تسمم الحمل.انتهى

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