2019/10/09 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل يوعز بتخصيص 20 حفلة وقطارات مسافرين لنقل الجماهير الى البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/09 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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