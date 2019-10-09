2019/10/09 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن بدء عملية عسكرية تحت مسمى نبع السلام تستهدف شمال سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المسلحة الكوردية الاخرى.وقالت ناشطة ايزيدية سورية رفضت الكشف عن اسمها ل”ايزيدي 24″، ان بداية العملية العسكرية استهدفت عدة قرى يسكنها الايزيديين، ونقلت عن مصدر عسكري كوردي أن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن بدء العملية العسكرية، وبدايتها 16 غارة تستهدف قرى فيها ايزيديين) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن بدء العملية العسكرية، وبدايتها 16 غارة تستهدف قرى فيها ايزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).