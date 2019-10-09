المطالب الشعبية تحاصر امكانات الحكومة.. خريجو كليات الهندسة ينقلون اعتصاماتهم أمام مكتب عبد المهدي في العلاوي “بالصور”

2019/10/09 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تحاصر المطالب الشعبية امكانات الحكومة العراقية وقدرتها على الاستجابة السريعة لاحتواء الازمة الحالية التي تعصف بالوضع العراقي بفعل التظاهرات الجماهيرية التي بدأت منذ الاول من الشهر الحالي ولا تزال مستمرة على الرغم من تراجع حدتها ترقبا للموقف الحكومي.في بغداد اليوم نقل خريجو كليات الهندسة اعتصاماتهم أمام مقر رئاسة الوزراء في منطقة […]

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