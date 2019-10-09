2019/10/09 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال دعت سفيرة النوايا الحسنة والحائزة على جائزة النوبل للسلام 2018, “نادية مراد” اطراف الصراع في شمال سوريا الى حل سياسي سلمي بدلاً من الحرب لتفاضي وقوع مزيداً من الحروب في المنطقة التي شهدت عدد كبير من المعارك والحروب ادت بحياة الالاف من الابرياء خلال السنوات الماضية.ونشرت الناشطة الايزيدية “مراد” تغريدة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادية مراد تدعو الى حل سلمي في شمال سوريا بدلاً من الحرب) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادية مراد تدعو الى حل سلمي في شمال سوريا بدلاً من الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).