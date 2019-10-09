2019/10/09 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوجه كلمة الى الشعب العراقي في الساعة التاسعة مساءً

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوجه كلمة الى الشعب العراقي في الساعة التاسعة مساءً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوجه كلمة الى الشعب العراقي في الساعة التاسعة مساءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).