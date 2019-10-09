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عاجل | الكرد يطالبون واشنطن بوقف الحرب


عاجل | الكرد يطالبون واشنطن بوقف الحرب
2019/10/09 | 18:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل | الكرد يطالبون واشنطن بوقف الحرب

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