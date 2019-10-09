افتتاح مركز الشباب في ناحية النمرود واطلقوا رسائل سلام من خلاله

2019/10/09 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ رسل رشدي بدعم وتمويل من منظمة مالتيزر العالمية، افتتحت منظمة جسر الى (UPP) الإيطالية من خلال مشروعها معا للسلام، مركزا للشباب في ناحية النمرود، والذي هو أحد المراكز الأربعة الأخرى التي سيتم افتتاحها في كل من (طوبزاوة، تلكيف، السيد حمد).وشارك أهالي ناحية النمرود في التحضيرات التي سبقت حفل افتتاح المركز، بالإضافة …

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