رحمة رياض تلحن شعار المتظاهرين “نازل اخذ حقي” وتلخص الواقع العراقي باغنية وصفية

2019/10/09 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أدت الفنانة العراقية رحمة رياض اغنية وصفية للواقع العراقي مستوحاة من الشعار الذي رفعه المتظاهرون “نازل اخذ حقي” وحملت اغنية رياض كلمات وصفت واقع الفساد المستشري في العراق وسوء الخدمات وحال الشباب العاطلين، ولم تخل الاغنية من الاشارة الى ما تعرض له المتظاهرون من قتل وقمع.لمشاهدة الاغنية شاهد الرابط الآتي:-

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