ترامب والكورد والنوبل للسلام

2019/10/09 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الرابع والعشرين من ديسمبر قال الرئيس الاميركي ، دونالد ترامب ، علی هامش ٲعمال الجمعية العامة للٲمم المتحدة ، أنه يستحق أن ينال جائزة نوبل للسلام ، وقال : يمكن أن أُمنح جائزة نوبل لأمور عدة إن كانوا يعطونها بنزاهة، وهو ما لا يفعلونه"وأضاف ترامب "منحوها لأوباما مباشرة بعد وصوله إلى الرئاسة وهو لم يكن لديه أدنى فكرة عن سبب حصوله عليها ، مشككا في احقية اوباما للجائزة وفي ذات الوقت شكك باللجنة المشرفة علی الجائزة...!!!يبدو ان دونالد ترمب لايعلم بٲن هناك لجنة خاصة ضمن البرلمان النرويجي يتولی جانبا من الترشيحات وتحدد اللجنة سنويا من يستحق الجائزة وفقا للخدمات التي يقدمها الشخص للانسانية ، وذلك تبعاً لما أوصى به العالم الفريد نوبل في وصيته....

وقد تٲتي اقتراحات الترشيح لهذه الجائزة من المحاكم الدولية، أو أعضاء الحكومات، أو أساتذة الجامعة، والذي يختصون في مجالات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والحقوق، والفلسفةنعود الی السيد ترمب الذي لايدرك كل ذلك وجاء ليشكك بنزاهة كل هذه الهيئات واللجان وليقول بٲنه الاحق بجائزة النوبل .لا اعلم وفق اي اساس ٲو معيار يرشح السيد ترامب نفسه فبالٲمس القريب تخلی عن ابطال بيشمركة اقليم كوردستان الذي كان حليفا له في الحرب ضد الارهاب ، ووجدنا كيف ترك السيد ترمب البيشمركة تحت رحمة قوات العبادي الموالية لايران والمتسلحة بالاسلحة الاميركية المتطورة من همرات عسكرية ودبابات الابرامز ، ونتج عن ذلك مقتل وتشريد آلاف الكورد من مدن كركوك وخانقين وطوزخورماتو...واليوم تخلی ترامب عن الكورد في سوريا بذات السيناريو ليصبحوا فريسة سهلة للجيش التركي الامر الذي قد يتسبب بحدوث كارثة انسانية من قتل وتشريد وتهجيرفهل ما زلت ياسيد ترامب مصراً علی احقيتك بجائزة النوبل للسلام ؟؟؟فلتعلم ان من يستحق السلام لا يتاجر بٲرواح البشر ولا يقارنها بالسلاح والمال مثلما فعلت في آخر تغريدة لك .

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