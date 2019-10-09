"سوريا الديمقراطية" تعلن مقتل المدنيين جراء القصف التركي

2019/10/09 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، مساء اليوم الأربعاء، عن سقوط قتيلين مدنيين وإصابة إثنين آخرين بجروح، جراء القصف التركي الذي طال مناطق عدة في شمال سوريا.

وفي وقت سابق اليوم أفادت القوات، بأن "قصفًا عنيفًا تشنه الطائرات التركية على مواقع عسكرية ومدنية في قرى بمناطق تل أبيض وسري كانيه رأس العين، والقامشلي وعين عيسى".



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