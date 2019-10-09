عبدالمهدي يوجه كلمة الى الشعب العراقي مساء اليوم

2019/10/09 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يوجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، كلمة الى الشعب العراقي مساء اليوم.

وذكر مكتب عبد المهدي الاعلامي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن الاخير "سيوجه كلمة الى الشعب العراقي مساء اليوم".



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