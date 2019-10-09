2019/10/09 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: خضنا حربا في الشرق الأوسط بذريعة أسلحة الدمار الشامل الباطلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/09 | 19:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: خضنا حربا في الشرق الأوسط بذريعة أسلحة الدمار الشامل الباطلة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: خضنا حربا في الشرق الأوسط بذريعة أسلحة الدمار الشامل الباطلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).