فرنسا تدين الهجوم على شمال سوريا وتطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ

2019/10/09 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت الحكومة الفرنسية العملية العسكرية التركية على شمال شرقي سوريا.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية، إميلي دو مونشالان، أن فرنسا طالبت مجلس الامن بعقد اجتماع طارئ لبحث الهجوم التركي على سوريا.

واوضحت مونشالان، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تضع اللمسات الاخيرة على إعلان مشترك سيكون في غاية الوضوح للتأكيد على الرفض القاطع لما يحصل في سوريا.

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