2019/10/09 | 19:17

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عاجل | مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا لبحث الهجوم التركي على شمال سوريا بناء على طلب من 5 دول

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