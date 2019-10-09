“بالفيديو” عودة الوجبة الثالثة من نازحي عامرية الفلوجة الى مناطقهم في الانبار

2019/10/09 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق غادرت الوجبة الثالثة من النازحين مخيم عامرية الفلوجة الى مناطقها في الانبار بعد اعادة الاستقرار والخدمات اليها وتأمينها بشكل كامل.وكانت الوجبة الثانية من نازحي مخيم عامرية الفلوجة عادت الى مناطقها في قضاء القائم غربي الانبار اواخر شهر ايلول الماضي.لمزيد شاهد الرابط الاتي:-

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