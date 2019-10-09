رئيس الوزراء يعلن الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم غد الخميس الى السبت على ارواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/10/09 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، مساء اليوم الاربعاء، كلمة مهمة الى الشعب العراقي .

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