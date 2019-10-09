عبد المهدي يعلن الحداد العام لثلاثة أيام بدءا من الغد على ارواح ضحايا التظاهرات

2019/10/09 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، الحداد العام لثلاثة أيام بدءا من الغد على ارواح ضحايا التظاهرات من المواطنين والقوات الأمنية.

ونقل التلفزيون الرسمي خبرا عاجلا مفاده، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعلن الحداد العام لثلاثة ايتام بدءا من الخميس على ارواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية".وشهدت الايام الماضية بدءا من الثلاثاء قبل الماضي والمصادف الاول من تشرين الاول الحالي تظاهرات واسعة في مختلف مناطق البلاد مطالبة بالقضاء على الفساد بكل صوره، فيما شهدت التظاهرات اعمال عنف ادت الى سقوط العديد من الضحايا.





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