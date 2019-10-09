البرلمان الأوروبي يجري نقاشا طارئا حول التطورات في شمال سوريا

2019/10/09 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال البرلمان الأوروبي انه سیجري نقاشا في بروكسل مساء الیوم الأربعاء بشأن تطورات الأوضاع في شمال سوریا بمشاركة الممثلة العلیا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجیة والسیاسیة والأمنیة ونائبة رئیس المفوضیة الأوروبیة فیدیریكا موغیریني.

وأضاف البرلمان في بیان ان "أعضاءه سیناقشون على الأرجح التدخل العسكري التركي في أجزاء من شمال شرق سوریا تسیطر علیھا قوات كردیة في وقت انسحبت فیه قوات أمریكیة من المنطقة".وأعلن الرئیس التركي رجب طیب اردوغان في وقت سابق الیوم بدء عملیة عسكریة شمال سوریا.



وقال اردوغان إن العملیة العسكریة تھدف إلى القضاء على "الممر الارھابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركیا الجنوبیة "وإحلال السلام" في تلك المناطق.



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