2019/10/09 | 20:18

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عاجل | رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على ارواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية

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