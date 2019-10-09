قسد: علقنا عملياتنا ضد داعش بسبب الهجوم التركي وعلى المجتمع الدولي التدخل

2019/10/09 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت قوات سوريا الديمقراطية عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي على خلفية الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا.

وطالبت قيادة “قسد” في بيان، واشنطن بالتدخل لوقف الحرب، مبينة أن قواتها أعادت انتشارها على الشريط الحدودي في رأس العين ولم تنسحب.

وأشارت الى ان الغارات التركية استهدفت مواقع مدنية وعسكرية في تل أبيض ورأس العين والقامشلي وعين عيسى شمالي سوريا، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، داعيا في الوقت نفسه دول التحالف الدولي لتحمل مسؤولياتها ومنع وقوع كارثة انسانية وشيكة.

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