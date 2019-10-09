عبد المهدي يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على ارواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/10/09 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، مساء اليوم الاربعاء، الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة ايام بدءا من يوم غد الخميس وحتى يوم السبت، على ارواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الامنية.

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