الخزعلي: سيناريو التظاهرات مخطط له اميركيا.. قدمنا الادلة للحكومة لكننا أسمعنا “ميتا”.. و”بلاك ووتر” نفذت عمليات القنص ضد المتظاهرين والقوات الامنية “فيديو”

2019/10/09 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اعلن الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي عن امتلاكه ادلة تثبت تورط الادارة الاميركية بتأجيج الشارع العراقي.قال الخزعلي في كلمة تابعتها “يس عراق”، إن سيناريو التظاهرات كان مخططا له اميركيا وان شركات امنية اميركية وتحديدا “بلاك ووتر” نفذت عمليات قنص ضد المتظاهرين والقوات الامنية.ولفت الخزعلي الى انه كان […]

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