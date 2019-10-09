فلاح أمين الرهيمي - الشعب وحقوقه

2019/10/09 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن الدولة كمؤسسة خدمية وجدت لخدمة الإنسان باعتبار أن الأرض ما عليها وما في باطنها تعود ملكيتها للشعب والدولة وموظفيها ومنتسبيها من أعلى سلطة فيها إلى أصغر سلطة هم أجراء وعمال يستثمرون ويستغلون خيرات وثروات أرض الشعب مقابل أجور شهرية (رواتب) لقاء خدمتهم للشعب وقد وضع الدستور كعقد بين الدولة والشعب كل واحد منهما له حقوق وعليه واجبات وفي حالة أي من الطرفين يسبب خلل في العقد (الدستور) وضع الدستور قوان......

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