فلاح أمين الرهيمي - ما هي العولمة ؟

2019/10/09 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن عصر العولمة يمثل مرحلة متقدمة للنظام الرأسمالي الامبريالي وهي تمثل أعلى مراحل الرأسمالية واتخذت فلسفة بما يناسب سلطتها الجديدة من حيث سياستها وأسلوب نظام حكمها وتطورها وتقدميتها في كافة الحقوق الديمقراطية وممارسة كافة الأعمال الاقتصادية فاتخذت من الديمقراطية مفهوم الحق في الانتخابات والمساواة ومرجعية الشعب ومن الليبرالية الاقتصادية أخذت الفردانية الاقتصادية بعد تحولها ونقلها من الحقل الاقتصادي ......

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